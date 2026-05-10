‘बड़ी मां’ के अंदर नफरत भरी थी… बड़े दुलार से बुलाया और घोंट दिया ‘अनिरुद्ध’ का गला

MP News: महज 3 वर्ष का मासूम अनिरुद्ध सिंह लोधी अपनी 'बड़ी मां' राजकुमारी लोधी के बुलाने पर उसके साथ चल दिया। वह सोच रहा था बड़ी मां ने दुलार से बुलाया है, लेकिन उसने सुनसान जगह ले जाकर उसका गला घोंट दिया। पलभर की छटपटाहट के बाद नन्हे से बच्चे की जान निकल गई। बड़ी मां के अंदर नफरत भरी हुई थी। इसलिए हत्या के बाद भी उसकी हैवानियत नहीं रुकी। उसने अपनी तसल्ली के लिए बच्चे के ऊपर पत्थर भी पटक दिया। बाद में मौका देखकर शव को फेंक दिया।