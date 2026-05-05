बाबू हंसा तो कलेक्टर ने लगाई लताड़, बोले- पीड़ित परेशान हैं और तुम दांत निकाल रहे हो…

Damoh DM- दमोह के कलेक्टर प्रताप नारायण यादव की जनसुनवाई का अंदाज बेहद अलग है। पीड़ितों की समस्याएं व शिकायतें सुनने के बाद वे उनका तुरंत निराकरण कराने का प्रयास भी करते हैं। कई बार अधिकारियों को निर्देश देते वक्त कलेक्टर प्रताप नारायण यादव का अंदाज तल्ख भी हो जाता है। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। कई मामलों में कलेक्टर अधिकारियों पर नाराज होते होते दिखे। एक केस में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कोषालय के बाबू को तलब कर पीड़िता की समस्या सुलझाने को कहा तो लिपिक मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे पर हंसी देख कलेक्टर नाराज होकर बोले, तुम दांत मत निकालो, महिला परेशान है। कलेक्टर की नाराजगी देख बाबू ने तुरंत कोषालय अधिकारी को बुलाया और तब कलेक्टर ने दिशा निर्देश दिए।