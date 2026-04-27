Heavy Rain: MP में यहां बदला मौसम, तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, उड़ गए शादी के पंडाल

Heavy Rain Strong Winds Sweep Away Wedding Tents (Patrika.com)
Heavy Rain: मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच कुछ क्षेत्रों में बारिश ने राहत दी है। सोमवार को दमोह जिले के तेंदूखेड़ा नगर और आसपास के क्षेत्र में बीते दो दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। शाम लगभग 5:00 बजे तेज आंधी-तूफान के साथ करीब 10 मिनट तक हुई जोरदार बारिश (Heavy Rain) ने जहां एक ओर लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दिलाई, वहीं दूसरी ओर इस अचानक बदले मौसम ने कई गतिविधियों को प्रभावित भी किया। अचानक हुई बारिश ने मांगलिक कार्यों में अड़चन का काम किया। तेज आंधी के कारण शादी समारोह के लिए लगे टेंट और पंडाल उड़ गए। (MP Weather Alert)
दिनभर की तपती गर्मी से परेशान नागरिकों ने इस बारिश का स्वागत किया। तेज हवाओं और ठंडी फुहारों ने वातावरण को सुहावना बना दिया, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि आंधी-तूफान के साथ आई बारिश ने नगर में आयोजित विभिन्न मांगलिक कार्यक्रमों पर प्रतिकूल असर डाला।
नगर में इन दिनों शादी-विवाह का सीजन चल रहा है, जिसके चलते कई स्थानों पर पंडाल लगाए गए थे। तेज हवा और बारिश के कारण कई पंडाल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे आयोजकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ स्थानों पर सजावट सामग्री भी भीग गई और व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त हो गईं।
इसके अलावा खुले में बनाए जा रहे खाद्य पदार्थों पर भी इस मौसम का प्रभाव देखने को मिला। अचानक आई बारिश के कारण कई जगहों पर भोजन सामग्री खराब हो गई, जिससे आर्थिक नुकसान भी हुआ। छोटे व्यापारियों और हलवाईयों को विशेष रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ा।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मौसम में यह बदलाव भले ही राहत लेकर आया हो, लेकिन इसके साथ आई अव्यवस्थाओं ने कई लोगों की योजनाओं को प्रभावित किया है। प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि ऐसे मौसम में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।कुल मिलाकर, यह मौसम परिवर्तन तेंदूखेड़ा नगर के लिए राहत और परेशानी दोनों का कारण बना, जहां एक ओर गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर सामाजिक आयोजनों और व्यवसायिक गतिविधियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। बता दें कि, मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले दो दिन बारिश होने की संभावना जताई थी। इससे पहले रविवार को तीन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। (MP Weather Alert)
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