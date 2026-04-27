Heavy Rain: MP में यहां बदला मौसम, तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, उड़ गए शादी के पंडाल

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मौसम में यह बदलाव भले ही राहत लेकर आया हो, लेकिन इसके साथ आई अव्यवस्थाओं ने कई लोगों की योजनाओं को प्रभावित किया है। प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि ऐसे मौसम में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।कुल मिलाकर, यह मौसम परिवर्तन तेंदूखेड़ा नगर के लिए राहत और परेशानी दोनों का कारण बना, जहां एक ओर गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर सामाजिक आयोजनों और व्यवसायिक गतिविधियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। बता दें कि, मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले दो दिन बारिश होने की संभावना जताई थी। इससे पहले रविवार को तीन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। (MP Weather Alert)