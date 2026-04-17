दमोह में नकद भुगतान नहीं होने से नाराज किसानों ने सड़क पर लगाया जाम

दमोह. गुरुवार को कृषि उपज मंडी परिसर में नकद भुगतान नहीं होने से किसान और व्यापारियों के बीच फिर से तनातनी हो गई। विरोध में किसान एकत्रित हुए और प्रदर्शन करते हुए दमोह-सागर स्टेट हाइवे पर सड़क पर जाकर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। करीब आधा घंटा तक रोड बंद रहा, इसके बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने किसानों को समझाइश दी और जाम खुलवाया। साथ ही बात करने के लिए मंडी कार्यालय लेकर पहुंचे। इसके बाद किसान और व्यापारियों की मीटिंग लेकर दोनों की बात सुनी और समझाइश दी गई। इस दौरान करीब डेढ़ घंटे तक डाक बंद रही, जिससे भी किसानों को परेशानी हुई।