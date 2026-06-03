दमोह में किसान को चैंबर में देख भड़के SDM, बोले- ‘बड़ा नेता बनता है, तू बाहर हो जा’

किसानों का प्रदर्शन खत्म कराने के बाद जब कुछ किसान SDM सौरभ गंधर्व के केबिन में उनसे बात करने के लिए पहुंचे थे, तभी केबिन में एक किसान को देखकर SDM भड़क गए और उससे कहा- बड़ा नेता बनना है तुझे, नेतागिरी बताउं क्या? यह सुनते ही किसान को पुलिस ने बाहर कर दिया। किसान के साथ एसडीएम सौरभ गंधर्व के व्यवहार पर किसान नेता हरिशचंद पटेल ने आपत्ति व्यक्त की और एसडीएम से उलझते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा, आप स्वयं को शांत रखें। इस घटनाक्रम से एसडीएम चैंबर में कुछ समय के लिए माहौल गर्म हो गया। हालांकि, बाद में एसडीएम मामले में सफाई देते नजर आए।