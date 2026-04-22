300 मेहमान करते रहे इंतजार, 1 बजे खुली पोल, बर्बाद होने से बच गई एक बेटी की जिंदगी

बताया गया कि फ्रॉड करने आए लड़के ने फेसबुक पर मोनू नाम से आइडी बनाई थी, जो कि उसका वास्तविक नाम नहीं बताया जा रहा है। इसी आइडी से दमोह की उक्त लड़की को जाल में फंसाया। लड़की के पिता नहीं है, इसीलिए उसने अपनी बुआ के समक्ष बात रखी। बुआ ने लड़के से बात की तो उसने बताया कि वह शाजापुर का निवासी है और महू में रेलवे में जॉब करता है, जिस पर लड़के और उसके परिजनों को लड़की देखने बुलाया गया। बाद में बुआ और लड़की के परिजन भी उसे देखने पहुंचे और रिश्ता तय हो गया था। इस दौरान तक लड़की पक्ष के लोग कुछ नहीं समझ पाए थे।