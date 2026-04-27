‘तुम्हारा जीवन खराब कर दूंगा’, MP में महिला के घर में घुसा TI, VIDEO वायरल

वर्दी के दम पर दादागीरी दिखाने का यह पहला मामला नहीं है। आम तौर पर पुलिस की दादागीरी की किस्से जगजाहिर हैं। इससे पहेल बिजली कंपनी के जेई के साथ करनवास थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी रमेश जाट ने दादागीरी की थी, उन्हें धमकाया था। जिसके बाद जिलेभर के बिजलीकर्मियों ने ब्यावरा में विरोध जताया था। इसके अलावा हाल ही में ब्यावरा थाने में सप्ताहभर पहले पारिवारिक विवाद में भाई के साथ मारपीट की, पिता की हत्त्या के आरोप में पीड़ितों का आरोप है कि ब्यावार पुलिस ने ने भगा दिया था। 23 अप्रेल को फिर मारपीट हुई, इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। ऐसे अनगिनत केस हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। (MP News)