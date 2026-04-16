दमोह की बेटियों के संघर्ष ने किया साबित, बेटों से कहीं आगे हैं वह



दमोह. शहर के असाटी वार्ड में रहने वाले सुभाष असाटी की बेटी प्रगति असाटी ने विज्ञान गणित समूह में

४८५ अंक प्राप्त कर बारहवीं में प्रदेश में आठवां स्थान प्राप्त किया है। एक्सीलेंस स्कूल दमोह की छात्रा प्रगति ने हाईस्कूल में भी प्रदेश में रैंक बनाई थी। प्रगति की मां पोस्ट ऑफिस में एजेंट है, जबकि पिता मां के काम में ही सहयोग कर बेटियों को पढ़ाते आ रहे हैं। विषय परिस्थितियों में भी माता-पिता ने बेटी का संबल बनाए रखा। प्रगति कहती है कि अब सीबीटी का एग्जाम के बाद सिविल सर्विस में जाना चाहती हूं। माता पिता से सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली है, मां पुलिस में जाना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा सकी। मां चाहती है कि उनकी बेटियां उनका सपना पूरा करें। अब सरकारी जॉब ही सपना है।