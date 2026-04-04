इंदौर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पर सस्पेंस, कतार में कई दावेदार

इसी तरह जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने भी 335 ग्राम पंचायत और 28 वार्ड के साथ मंडलम् अध्यक्ष बना दिए हैं। कांग्रेस के प्रकोष्ठ और विभाग में भी बदलाव शुरू हो गया है। इसके चलते पिछले दिनों जहां पिछड़ा वर्ग की बॉडी को भंग करने के साथ नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, वहीं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का शहर अध्यक्ष वीरू झांझोट को बनाया गया है। शहर कांग्रेस से लेकर ब्लॉक और वार्ड सहित प्रकोष्ठ व विभाग में नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया, लेकिन इंदौर शहर और ग्रामीण में महिला कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पिछले 6 महीने से खाली पड़ी है। कुर्सी पर किसकी ताजपोशी होगी यह अभी तय नहीं, लेकिन कुर्सी पाने के लिए कई नेत्रियां कतार में खड़ी हैं।