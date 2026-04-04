लंदन नहीं उज्जैन से चलेगा दुनिया का समय! केंद्रीय मंत्री बोले- GMT खत्म कर MST करेंगे

MP News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में शुक्रवार को 'महाकाल: द मास्टर ऑफ टाइम' (Mahakal: The Master of Time) सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में विज्ञान, इतिहास और आस्था का संगम देखने को मिला। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) भी शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उज्जैन धर्म के साथ विज्ञान की भी नगरी है। यहां की माटी में विज्ञान, गणित, खगोल और ब्रह्मांड चिंतन सदियों से विद्यमान है। शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब जीएमटी को एमएसटी से बदलने का का समय आ गया है।