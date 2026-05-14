उज्जैन में ऑपरेशन के बाद 11 साल की मासूम की मौत, फर्जी अस्पतालों पर शिकंजा कसने वाले डॉक्टर को जेल

राघवी क्षेत्र के लिल्याखेड़ी गांव की 7वीं की छात्रा दीपिका पिता मेहरबान डाबी को 9 मई को सुबह जनसेवा नोबल पॉली क्लीनिक में भर्ती कराया गया। मंछामन स्थित राजेश चौहान के फर्जी क्लीनिक (Ujjain Fake clinic) में अतिरिक्त स्वास्थ्य संचालक डॉ. तिवारी ने बच्ची के अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे दूसरे अस्पताल में रेफर किया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने चौहान और डॉ. तिवारी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया।