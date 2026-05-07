एमपी के इस शहर में हवाई पट्टी पर बनेगा एयरपोर्ट, परियोजना को मिली रफ्तार

मप्र शासन और एएआइ के बीच हुए एमओयू का उद्देश्य उज्जैन एयरपोर्ट को एटीआर-72 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए विकसित करना व भविष्य में ए-320/321 श्रेणी के बड़े विमानों के संचालन की संभावनाओं को साकार करना है। एटीआर-72 छोटे विमान की एक श्रेणी है। इसकी बैठक क्षमता 72 यात्रियों की है। हालांकि भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके लिए नया प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। इसमें पूर्व में जहां करीब 241 एकड़ जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता थी वहीं अब 400 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित की जाएगी। ऐसा होने पर भविष्य में उड़ान सेवा का विस्तार हो सकेगा और उज्जैन से अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी संभव हो पाएंगी।