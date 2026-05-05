मास्टर प्लान: 299 करोड़ से बदल जाएगी महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर

Mahakaleshwar Temple Master Plan: महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक सोमवार शाम को महाकाल महालोक कंट्रोल रूम में हुई। इसमें अहम बिंदुओं पर निर्णय और आगामी सिंहस्थ को देखते हुए श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकतर फोकस डिजिटल नवाचार और अवसंरचना विकास पर रहा। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधाओं, सुरक्षा और मंदिर के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए।