मध्यप्रदेश में बन रहा 48.10 किमी. लंबा 4-लेन हाईवे, कम होगी 2 शहरों की दूरी

प्रोजेक्ट को लेकर बताया कि नया फोरलेन हाईवे इंदौर से उज्जैन की दूरी को घटाकर 48 किमी. कर देगा। इससे यात्रा का समय घटकर मात्र 30-35 मिनट रह जाएगा। किसानों की मांगों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसे 'एलिवेटेड' के बजाय 'जमीनी स्तर' पर बनाने का निर्णय लिया है। अब यह नॉन- एक्सेस कंट्रोल सड़क होगी, जिस पर कहीं से भी एंट्री-एग्जिट हो सकेगी। परियोजना के लिए 175 हेक्टेयर से अधिक निजी जमीन अधिगृहीत की जा रही है, जिसमें इंदौर और उज्जैन के करीब 28 गांवों की जमीन शामिल है। मार्ग से एयरपोर्ट आकर उज्जैन जाने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी।