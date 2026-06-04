कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान के ड्रोन हमले में उज्जैन के शख्स की मौत, फ़्लाइट से आ रहे थे भारत

Kuwait Airport- कुवैत एयरपोर्ट पर बुधवार को ईरान के ड्रोन हमले में उज्जैन के मंजूर अहमद (50) की मौत हो गई। परिवार के सदस्य इस्माइल खान ने बताया, मंजूर करीब 3 दशक से कुवैत में टेलरिंग का काम करते थे। वहां से आते-जाते रहते थे। मंजूर की पत्नी-बच्चे कुछ समय से चिमनगंज में रह रहे हैं। मंगलवार रात ही उन्होंने घरवालों से फोन पर बात की थी। बुधवार सुबह 7.30 बजे मंजूर भारत के लिए फ़्लाइट लेने पहुंचे, तभी ईरान ने ड्रोन हमला किया। इसमें उनकी मौत हो गई। मंजूर का शव उज्जैन लाने के लिए परिवार मप्र सरकार से मदद मांग रहा है। इसके लिए भारत लाने के लिए कुवैत में रिश्तेदार और परिचित प्रयास कर रहे है। मंजूर के शव को शाम तक उज्जैन लाया जा सकता है।