ट्विशा केस: पत्नी से संबंधों पर बोला समर्थ- मूड अचानक खराब होता था पर अच्छे थे रिलेशन

Twisha Sharma Case- ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत केस की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। सीबीआई की जांच अब कुछ बिंदुओं पर ही केंद्रित हो गई है। बयानों में विरोधाभास, डिलीट डेटा और गायब सिम कार्ड के इर्दगिर्द ही जांच घूम रही है। ट्विशा शर्मा की मौत वाकई आत्महत्या थी या उनकी हत्या की गई- इन दोनों ही पहलुओं पर पड़ताल की जा रही है। मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह से सीबीआई कई घंटों की पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान जांच अधिकारियों ने यह जानने की भी कोशिश की कि दोनों के ट्विशा से संबंध कैसे थे! सास गिरिबाला सिंह ने जहां कहा कि हमने उसे बेटी जैसा रखा वहीं समर्थ सिंह ने भी अपना दांपत्य जीवन अच्छा बताया। उसने कहा कि ट्विशा का व्यवहार कई बार अचानक बदल जाता था लेकिन उससे रिलेशन कभी खराब नहीं रहे।