टि्वशा केस: दिल्ली एम्स ने सौंपी टि्वशा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अब सामने आएगा सच

इस पूरे मामले में परिवार की मांग पर दूसरा पोस्टमार्टम किया गया था। अब इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट से केस में नया मोड़ आ सकता है। दिल्ली एम्स की टीम द्वारा किए गए दूसरे पोस्टमार्ट की रिपोर्ट के टि्वशा के शरीर पर चोट के निशान, गले के मार्क , आत्महत्या या हत्या पर बड़ा खुलासा हो सकता है। माना जा रहा है कि अगर दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अलग होती है तो ये केस अलग एंगल में जा सकता है। सीबीआई के अधिकार अपनी जांच के दायरे को भी बदल सकते हैं।