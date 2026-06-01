टि्वशा केस: फंदे पर लटकाया गया टि्वशा का पुतला, समर्थ-गिरिबाला ने बताया सच

Twisha Sharma Case Updates: एमपी के भोपाल शहर में सबसे चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में लगातार सीबीआई जांच कर रही है। दिल्ली से आई एक स्पेशल टीम ने क्राइम रिक्रिशन किय़ा है। इस पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी की गई। सूत्रों के मुताबिक मौत के घटनाक्रम को समझने के लिए 80 किलों के डमी का यूज किया गया। जिसमें अंदर 80 किलों रेत भरी गई। इसके बाद पांव पर लोहे के वजनी डंबल बांध दिए। सीबीआई के अधिकारियों ने इंचीटेप के जरिए क्राइम की जगह पर मार्क किया। इस दौरान समर्थ से पूछताछ की गई। अधिकारियों ने सारे सीन उसी तरीके से क्रिएट करें जैसे घटना के दिन हुए थे।