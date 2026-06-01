ट्विशा केस: सास गिरिबाला के जवाबों से संतुष्ट नहीं CBI, हर सवाल का एक जवाब- ‘आरोप निराधार’

सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि पत्नी की मौत का केस दर्ज होने के बाद आरोपी समर्थ सिंह तुरंत नहीं भागा था। वह कुछ दिनों तक भोपाल में ही रुका रहा। पहले कहा गया था कि समर्थ सिंह, जबलपुर भाग गया था लेकिन ऐसा नहीं है। सीबीआई अधिकारियों ने खुलासा किया है कि भोपाल में ही रुककर वह केस के संबंध में जानकारियां लेते रहा, अपने बचाव की तरीके और साधन जुटाता रहा। करीब तीन दिन बाद समर्थ भोपाल छोड़कर जबलपुर गया था। पुलिस ने उसे वहीं से गिरफ़्तार किया था। 12 मई से लेकर गिरफ़्तारी तक आरोपी समर्थ सिंह के मददगारों के संबंध में सीबीआई जानकारी जुटाने के लिए हर जतन कर रही है।