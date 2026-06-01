ट्विशा केस: FIR दर्ज होने के बाद कई दिन राजधानी में ही रहा समर्थ, तुरंत नहीं भागा, सीबीआई का खुलासा

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा डेथ केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार पत्नी की मौत का केस दर्ज होने के बाद आरोपी समर्थ सिंह तुरंत नहीं भागा था। वह कुछ दिनों तक राजधानी में ही रुका रहा। पहले कहा गया था कि समर्थ सिंह, जबलपुर भाग गया था लेकिन ऐसा नहीं है। सीबीआई अधिकारियों ने खुलासा किया है कि भोपाल में ही रुककर वह केस के संबंध में जानकारियां लेते रहा, अपने बचाव की तरीके और साधन जुटाता रहा। 12 मई से लेकर गिरफ़्तारी तक आरोपी समर्थ सिंह के मददगारों के संबंध में सीबीआई जानकारी जुटाने के लिए हर जतन कर रही है।