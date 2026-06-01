ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह की तबीयत बिगड़ी, लगातार पूछताछ से घबराईं पूर्व जज

Twisha Sharma- भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत को 20 दिन बीत चुके हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब तक बना हुआ है कि आखिर उस रात हुआ क्या था! सीबीआइ ने आरोपी पति समर्थ सिंह और पूर्व जज सास गिरि बाला सिंह को 2 जून तक रिमांड पर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। रिमांड के तीसरे दिन रविवार को सीबीआइ का पूरा फोकस गिरि बाला सिंह पर रहा। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान कई सवालों पर उनके जवाब जांच एजेंसी को संतुष्ट नहीं कर सके। इस बीच लगातार पूछताछ से पूर्व जज गिरिबाला सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। उन्होंने जांच अधिकारियों को इससे अवगत कराया।