ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह और समर्थ कर रहे गुमराह! सच उगलवाने दिल्ली से आए 5 स्पेशलिस्ट

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में गिरिबाला सिंह और समर्थ से सच उगलवाने के लिए सीबीआई लगातार प्रयास कर रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि कुछ बातों की हकीकत नहीं बताई जा रही है। मां बेटे, जांच अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी अब गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को क्राइम सीन पर घेरेंगे। सीबीआई क्राइम सीन री-क्रिएशन की तैयारियों में जुटी है। इसके लिए खासतौर पर दिल्ली से 5 स्पेशलिस्ट बुलाए गए हैं। केस के संबंध में दिल्ली की स्पेशल टीम की जांच अधिकारियों के साथ बैठक हुई।