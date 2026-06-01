ट्विशा केस: आ गई विसरा रिपोर्ट, अब ट्विशा की मौत की वजह बताएगी एम्स

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा डेथ केस में जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। दिल्ली एम्स की टीम उसकी मौत की वजह बता सकती है। ट्विशा शर्मा के भोपाल एम्स में हुए पहले पोस्टमार्टम की विसरा रिपोर्ट आ गई है जिसे दिल्ली एम्स भेजा गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर अब एम्स दिल्ली की टीम ट्विशा के दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाने में जुट जाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई की जांच भी आगे बढ़ेगी।