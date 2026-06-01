ट्विशा केस : समर्थ ने अपने हाथ से लगाई रस्सी की गठान, देखें सीन रिक्रिएशन का Live Video

Twisha Sharma Case :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला सोमवार को बेहद चौंका देने वाली स्थिति में आ गया है। सीबीआई की टीम पहले तो ट्विशा के 80 किलो के डमी पुतले को लेकर गिरिबाला सिंह के घर पहुंची। इसके बाद सबसे पहले ट्विशा के पति और आरोपी समर्थ सिंह को ठीक उस स्थान पर लेकर पहुंची, जहां से ट्विशा की लाश को समर्थ और उसकी मां गिरिबाला ने फांसी के फंदे से नीचे उतारा था। टीम सबसे पहले समर्थ को मौके पर लेकर पहुंची, क्योंकि पुलिस को दिए बयान के अनुसार समर्थ ने ही ट्विशा को फांसी के फंदे से नीचे उतारा था। सीन रिक्रिएश कराने के दौरान समर्थ ने खुद अपने हाथ से फांसी के फंदे की गांठ बनाई और उसे खोलकर भी दिखाया, ताकि टीम के सामने स्पष्ट हो सके कि, आखिर उसने फांसी का फंदा खोला कैसे था।