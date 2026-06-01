1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह और समर्थ को बचा सकते हैं 2 तथ्य, चला नया पैंतरा

Twisha case- दोनों आरोपियों को बचाव में मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग पर सबसे ज्यादा भरोसा, उनका मानना है कि इससे उनका पक्ष मजबूत होगा

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jun 01, 2026

Two facts could potentially save Giribala Singh and Samarth in the Twisha case

Two facts could potentially save Giribala Singh and Samarth in the Twisha case

Twisha Sharma Case: भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में उनकी सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह बुरी तरह फंस चुके हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई के अधिकारियों का दावा है कि ऐसे कई बयान और सबूत हैं जोकि मां बेटे के खिलाफ हैं। ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई की लगातार पूछताछ से गिरिबाला सिंह तो घबरा भी उठी हैं। उन्होंने जांच अधिकारियों को एंग्जाइटी और घबराहट की शिकायत भी की। पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह इस विषम हालात से उबरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर कानूनी उपाय आजमा रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों आरोपियों को अपने बचाव में मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग पर सबसे ज्यादा भरोसा है। उनका मानना है कि इससे उनका पक्ष मजबूत हो सकेगा। इसके साथ ही गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह, ट्विशा को ट्रांसफर किए लाखों रुपए की बात को भी अपने बचाव के लिए तथ्य के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।

नोएडा की रहनेवाली एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित आवास में संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह के अनुसार उसने आत्महत्या की जबकि ससुरालवालों ने उनपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। दोनों पर केस भी दर्ज कराया गया है। मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है।

परिजनों का बड़ा आरोप:

एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा के परिजनों ने सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर अपने रसूख का नाजायज इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ट्विशा की मौत के तुरंत बाद दोनों मां बेटे सक्रिय हो गए थे।
परिजनों ने दावा किया कि पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने तो कई प्रभावशाली लोगों से बात की। उन्होंने 46 फोन किए थे।

ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा और भाई हर्षित शर्मा शुरु से ही ​गिरिबाला सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना की मांग कर रहे है। इसके लिए कोर्ट में भी आवेदन दिया है। ​ससुरालवालों ने कहा है कि गिरिबाला सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए कोर्ट से मांग भी की।

ट्विशा के मां-पिता, भाई व अन्य परिजनों को किए गए कॉल रिकॉर्ड्स की मांग

हैरत की बात तो यह है कि आरोपी पक्ष यानि गिरिबाला सिंह ने भी मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने की जरूरत जताई है। वे इसे अपने बचाव के लिए उपयोगी मानती हैं। गिरिबाला सिंह ने ट्विशा के मां-पिता, भाई व अन्य परिजनों को किए गए मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने की मांग की है। उनकी ओर से इसके लिए अदालत में भी आवेदन दिया गया है।
ट्विशा के परिजन कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर गिरिबाला सिंह पर कानूनी शिकंजा कसना चाहते हैं। वहीं पूर्व जज को इसी आधार पर अपना बचाव करने का भरोसा है।

गिरिबाला सिंह एक और तथ्य को अपने बचाव के हथियार के रूप में आजमा रहीं हैं। वे शुरु से कह रहीं हैं कि हमने ट्विशा को शादी से पहले से लेकर मौत तक लाखों रुपए दिए। गिरिबाला सिंह ने बहू को करीब 7 लाख रुपए ट्रांसफर करने का दावा किया है। पूर्व जज के वकील ने कोर्ट से ट्विशा के बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालकर सार्वजनिक करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

ट्विशा केस- गिरिबाला सिंह ने स्वीकारा सच, कहा- बेटे से हो गई गलती
भोपाल
Twisha Sharma Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Twisha Sharma Case

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Jun 2026 12:43 pm

Published on:

01 Jun 2026 12:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह और समर्थ को बचा सकते हैं 2 तथ्य, चला नया पैंतरा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

टि्वशा केस: 80 किलो की डमी को पहनाए गए कपड़े, समर्थ ने बताया – कैसे उतारी थी बॉडी

Twisha Sharma Case Updates:
भोपाल

ट्विशा केस: सास गिरिबाला के जवाबों से संतुष्ट नहीं CBI, हर सवाल का एक जवाब- ‘आरोप निराधार’

Twisha Sharma Death Case:
भोपाल

ट्विशा केस: आ गई विसरा रिपोर्ट, अब ट्विशा की मौत की वजह बताएगी एम्स

Viscera report received in the Twisha Sharma case
भोपाल

एमपी में नौतपा के बीच ओले-बारिश का रेड अलर्ट, इस बार 5-7 दिन देरी से आ रहा मानसून

MP Monsoon
भोपाल

एमपी में आज से तबादलों का दौर शुरु, 15 जून तक अधिकारी-कर्मचारी होंगे इधर से उधर

MP Transfer Policy
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.