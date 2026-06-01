ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह और समर्थ को बचा सकते हैं 2 तथ्य, चला नया पैंतरा

Twisha Sharma Case: भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में उनकी सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह बुरी तरह फंस चुके हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई के अधिकारियों का दावा है कि ऐसे कई बयान और सबूत हैं जोकि मां बेटे के खिलाफ हैं। ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई की लगातार पूछताछ से गिरिबाला सिंह तो घबरा भी उठी हैं। उन्होंने जांच अधिकारियों को एंग्जाइटी और घबराहट की शिकायत भी की। पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह इस विषम हालात से उबरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर कानूनी उपाय आजमा रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों आरोपियों को अपने बचाव में मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग पर सबसे ज्यादा भरोसा है। उनका मानना है कि इससे उनका पक्ष मजबूत हो सकेगा। इसके साथ ही गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह, ट्विशा को ट्रांसफर किए लाखों रुपए की बात को भी अपने बचाव के लिए तथ्य के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।