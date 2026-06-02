टि्वशा केस: गिरिबाला सिंह से पूछताछ जारी, जांच अधिकारियों पर भड़का समर्थ

सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि रीक्रिएशन के दौरान जब डमी को नीचे उतारकर पलंग पर लिटाया गया, तब सीबीआई ने समर्थ से घटनाक्रम को लेकर सवाल-जवाब किए। जांच अधिकारियों के कुछ सवालों पर अचानक समर्थ नाराज हो गया। बताया जा रहा है कि जांच टीम की ओर उंगली दिखाकर आपत्ति जताते और कार्रवाई बीच में छोड़कर जाते देखा गया। समर्थ तेजी से दूसरी मंजिल से नीचे उतरने लगे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें वापस बुलाया और पूछताछ दोबारा शुरू की। गिरिबाला भी एक मौके पर सिर पकड़कर जांच टीम के सामने अपनी बात समझाती दिखाई दीं।