IISER Bhopal का कमाल, अब बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा या घटेगा भू-जल.. हमें पहले ही पता चल जाएगा

डॉ. स्वर्णकार ने आगे ये भी बताया कि, अध्ययनों में पता चला है कि, देश की कई नदियों का प्राकृतिक स्वरूप तेजी से बदल रहा है। बड़े बांध, जल प्रवाह नियंत्रण और अनियोजित विकास से नदियां लगातार असंतुलित होती जा रही हैं। जल प्रवाह पहले जैसा नहीं बचा है। इसका असर बाढ़ के पैटर्न, मिट्टी के कटाव, नदी तंत्र से जुड़े पर्यावरण पर पड़ रहा है। कई नदियां मानसून में उफन जाती हैं, कई में जलस्तर कम होता है।