भोपाल की करोड़ों की संपत्ति से हाथ धो सकते हैं एक्टर सैफ अली खान, जांच के घेरे में आया पूरा परिवार

Saif Ali Khan - राजधानी भोपाल की अरबों रुपए की संपत्तियों और शत्रु संपत्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। सैफ अली खान, शर्मिला टैगोर सहित नवाब परिवार के नाम संपत्ति के रिकार्ड फिर से खंगाले जाएंगे। जांच के लिए प्रशासन को पत्र दिया गया है। भारत सरकार और रियासत के बीच 77 साल पहले हुए मर्जर एग्रीमेंट के आधार पर यह जांच कराने की मांग हो रही है। इसमें सरकारी और नवाब परिवार का अलग-अलग रिकार्ड है। कस्टोडियन विभाग के निर्देश के तहत शहर में शत्रु संपत्ति की जांच जारी है। इसके लिए कलेक्टर ने समिति बनाई है।