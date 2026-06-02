जिस बेल्ट ने बंद की ट्विशा की सांसे, उसे दो दिन निजी कार में लेकर घूमते रहे SI, जांच में बड़ा खुलासा

Twisha Sharma Case– भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत केस में सीबीआई की जांच में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। इस लापरवाही ने जांच की दिशा को मोड़ने का काम किया। बताया जा रहा है कि ट्विशा जिस फंदे पर लटकी मिली थी वह फंदा या लिगेचर एक पुलिसकर्मी अपनी दो दिन तक अपनी निजी कार में लेकर घूमता रहा। बता दें कि, इसी लिगेचर बेल्ट से ट्विशा की मौत की कहानी पलटी थी। बता दें कि, ट्विशा के परिवार ने इस मामले की जांच को लेकर भोपाल पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों पर अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब जांच में सामने आए इस नई जानकारी से भोपाल पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे है।