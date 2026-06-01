ट्विशा केस में गवाह के साथ मारपीट, समर्थ के दोस्तों पर आरोप, VIDEO VIRAL

बता दें कि, ट्विशा शर्मा मामले (Twisha Sharma death case) में गवाह नीरज दुबे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। नीरज का आरोप है कि कुछ युवकों पर मारपीट करने और गवाही नहीं देने की धमकी। इससे जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जहां कुछ लोग एक व्यक्ति के गुंडागर्दी और मारपीट करते हुए नजर आ रहे है। मामले में गवाह नीरज ने पुलिस को की अपनी शिकायत बताया कि 4 से 5 बदमाशों ने घेरकर मारपीट की। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि 'तू इस मामले में गवाह क्यों बन रहा है?' नीरज ने बताया की उन्हें लगातार मामले में गवाही नहीं देने का दबाव बनाया जा रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हमलावरों में से एक के पास हथियार के रूप में डंडे भी थे।