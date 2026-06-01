भोपाल शहर में अब होंगे ‘5 रेलवे स्टेशन’, ‘निशातपुरा’ को मिलेगा ग्रीन सिग्नल

Nishatpura Railway Station: एमपी के भोपाल में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि रानी कमलापति, भोपाल, संतनगर, मिसरोद के अलावा निशातपुरा के रूप में राजधानी को जल्द ही पांचवां रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने निशातपुरा रेलवे स्टेशन कमीशनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। बुनियादी सुविधाएं पूरी होने के साथ ही निशातपुरा रेलवे स्टेशन ट्रेनों के हॉल्ट और यात्रियों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।