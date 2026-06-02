ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह ने 10 सेकंड में खोल दिया फंदा, सीन रीक्रिएशन में बयानों में मिला विरोधाभास

Twisha Sharma Case -ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की सीबीआइ पड़ताल कर रही है। इसके लिए क्राइम सीन रीक्रिएट किया। खास बात यह है कि इस दौरान ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के बयानों में विरोधाभास मिला। इससे गुत्थी और उलझ गई। मामले को सुलझाने के लिए सीबीआइ मंगलवार को गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। प्रक्रिया के लिए सीबीआई पूर्व जज गिरिबाला सिंह व पति समर्थ को लेकर घटनास्थल बाग मुगलिया एक्सटेंशन स्थित घर पहुंची। सीबीआई ने 80 किलो वजनी पुतले के साथ सीन रीक्रिएट किया। पति समर्थ ने जहां पुतले को सहारा देकर उठाया वहीं सास गिरिबाला ने 10 सेकंड से भी कम समय में उसका फंदा खोल दिया।