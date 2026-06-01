MP Weather: प्री-मानसून सक्रिय, 10 डिग्री लुढ़का तापमान, गर्मी से मिली बड़ी राहत

पर्यावरण एवं मौसम विशेषज्ञ शैलेन्द्र कुमार नायक के मुताबिक मई 2026 में मध्यप्रदेश में भीषण गर्मी, शांत हवाओं और उच्च तापमान का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दिया। महीने के अंतिम सप्ताह में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से आई नमी के कारण प्री-मानसून गतिविधियां सक्रिय हुईं, जिससे तापमान में गिरावट और वर्षा की स्थिति बनी। यह आगामी दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रारंभिक दस्तक का संकेत है। प्रदेश के कई जिलों में प्री-मानसून गतिविधियों से तापमान में गिरावट आई है। सतना में प्री-मानसून की 34 मिमी बारिश दर्ज की गई।