ट्विशा केस: आत्महत्या की या ट्विशा की हुई हत्या! लिगेचर ने मोड़ दी जांच की दिशा, बढ़ा दिया संदेह

Twisha Case - ट्विशा शर्मा डेथ केस की वास्तविकता सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम जुटी हुई है हालांकि मामला अभी साफ नहीं हुआ है। ट्विशा ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, अभी तक यह गुत्थी नहीं सुलझी है। वारदात के बाद भोपाल पुलिस ने एम्स की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसे आत्महत्या का केस बताया और इसी आधार पर जांच शुरु की। इधर ट्विशा के मां-पिता-भाई व अन्य परिजनों ने इसे हत्या का केस बताते हुए हो हल्ला शुरु किया तो पुलिस पर दबाव बढ़ा। बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। दरअसल इस मामले को लिगेचर बेल्ट पर भोपाल पुलिस की लापरवाही ने सबसे ज्यादा उलझाया। ट्विशा ने कथित रूप से जिस बेल्ट से फांसी लगाई थी, वही लिगेचर जांच अधिकारियों को नहीं दिया गया। इससे भोपाल पुलिस और आरोपियों पर शक बढ़ गया। इसी के साथ जांच की दिशा भी बदल गई।