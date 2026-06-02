भोपाल में बस रहा एक और शहर, 180 हेक्टेयर में ‘भविष्य की सिटी’ बना रहा बीडीए

Bhopal- एमपी की राजधानी भोपाल की कायापलट हो रही है। राजधानी में एक और शहर बसाया जा रहा है जिसे भविष्य की सिटी कहा जा रहा है। भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने यह कवायद की है। राजधानी के दक्षिणी छोर परने मिसरोद, भैरोंपुर और बर्रई के बीच 180.56 हेक्टेयर भूमि पर एक विशाल इंटीग्रेटेड टाउनशिप (एकीकृत आवासीय क्षेत्र) विकसित करने की योजना का अनावरण किया है। आने वाले दशकों के लिए एक आदर्श शहरी बस्ती के रूप में परिकल्पित इस परियोजना को वर्ष 2080 तक भोपाल की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। प्रस्तावित टाउनशिप में एक सुनियोजित सड़क नेटवर्क होगा, जिसमें फुटपाथ के साथ 12-मीटर, 18-मीटर और 30- मीटर चौड़ी सड़कें शामिल हैं। इस लेआउट में स्कूलों, नर्सिंग होम, पुलिस चौकियों, शॉङ्क्षपग सेंटरों, खेल सुविधाओं, पार्कों और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।