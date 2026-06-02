एमपी में 10 से खुलेंगे स्कूल, केवी में 22 जून से लगेंगी क्लासेस

CBSE Schools- जून शुरू होते मध्यप्रदेश में स्कूल खुलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। निजी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय और सरकारी स्कूलों में इस बार सभी की कक्षाओं के समय अलग-अलग हैं। केवी में बच्चे 22 जून से पहुंचेंगे। वहीं निजी सीबीएसई में कक्षाएं 16 जून से शुरू हो रही है। अधिकांश प्राइवेट स्कूल मप्र सरकार के नियमों के आधार पर कक्षाओं का संचालन करेंगे। सरकारी स्कूल में कक्षा और परीक्षा एक साथ होगी। इस बीच प्रदेश में टीचर्स के तबादलों की भी कवायद चालू हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग सबसे बड़ा ​विभाग है जहां ट्रांसफर की अलग नीति है। हर साल बड़ी संख्या में टीचर्स को इधर से उधर किया जाता है।