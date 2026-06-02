एमपी में नए राजनीतिक समीकरण की आहट, सीएम से अलग-अलग मिले नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह

Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जून में प्रदेश की राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त हो रही हैं जिनके लिए दोनों दलों, बीजेपी व कांग्रेस में दावेदारों पर मंथन चल रहा है। इस बीच प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर संभावित उप चुनाव की चर्चा भी चल रही है। यहां से कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त घोषित किए जाने से यह स्थिति बनी है। दतिया में उपचुनाव की अटकलों के बीच यहां से विधायक रहे प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। वे सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। खास बात यह है कि कुछ ही समय बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सीएम से मिलने पहुंच गए। सीएम मोहन यादव से दोनों नेताओं की अलग-अलग मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिल्ली में डटे हुए हैं।