2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में नए राजनीतिक समीकरण की आहट, सीएम से अलग-अलग मिले नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह

Mohan Yadav- प्रदेश में दतिया सीट पर उप चुनाव की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री से मिले नरोत्तम मिश्रा, बाद में शिवराजसिंह चौहान भी पहुंचे

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jun 02, 2026

Narottam Mishra and Shivraj Singh met with the CM separately

Narottam Mishra and Shivraj Singh met with the CM separately

Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जून में प्रदेश की राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त हो रही हैं जिनके लिए दोनों दलों, बीजेपी व कांग्रेस में दावेदारों पर मंथन चल रहा है। इस बीच प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर संभावित उप चुनाव की चर्चा भी चल रही है। यहां से कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त घोषित किए जाने से यह स्थिति बनी है। दतिया में उपचुनाव की अटकलों के बीच यहां से विधायक रहे प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। वे सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। खास बात यह है कि कुछ ही समय बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सीएम से मिलने पहुंच गए। सीएम मोहन यादव से दोनों नेताओं की अलग-अलग मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिल्ली में डटे हुए हैं।

बीजेपी से पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदवार तय सी मानी जा रही

कांग्रेस की टिकट पर दतिया विधानसभा में जीत दर्ज कराने वाले राजेंद्र भारती का चुनाव शून्य घोषित होने के बाद से सीट खाली है। यहां पर उप चुनाव की अंदरूनी उठा- पटक जारी है। दतिया में बीजेपी से पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदवार तय सी मानी जा रही है।

आने वाले समय में मप्र की तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से वर्तमान में दो सीटें भाजपा व एक कांग्रेस के पास है। कांग्रेस एक तो भाजपा दो पर दोबारा काबिज होना चाहती है। चर्चा तो यहां तक है कि भाजपा की नजर तीसरी सीट पर भी है।

राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू

इस बीच मध्यप्रदेश में जून में रिक्त हो रही राज्यसभा की तीन सीटों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 1 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है हालांकि पहले दिन एक भी उम्मीदवार नहीं पहुंचा।

सुबह 11 से 3 बजे तक बैठे रहे, लेकिन कोई भी उम्मीदवार नहीं पहुंचा

राज्यसभा चुनाव के लिए मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा को रिटर्निंग ऑफिसर और अपर सचिव उमेश कुमार शर्मा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। सोमवार को अधिकारी नामांकन दाखिल होने वाले कक्ष में सुबह 11 से 3 बजे तक बैठे रहे, लेकिन कोई भी उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून तय की गई है। जरूरत पडऩे पर मतदान 18 जून को कराया जाएगा।

ट्विशा शर्मा केस: मां पलंग पर चढ़ीं, मैंने ट्विशा को ऊपर उठाया… पुलिस पूछताछ में बोला पति समर्थ सिंह

ये भी पढ़ें
Twisha Sharma husband Samarth Singh reveals the truth behind the incident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jun 2026 11:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में नए राजनीतिक समीकरण की आहट, सीएम से अलग-अलग मिले नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्विशा केस: तनकर तेज चलती रहीं गिरिबाला सिंह, पीछे भागती रही पुलिस और अधिकारी

Twisha Sharma Giribala Singh Case
भोपाल

भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आया नया नियम, जमीन देने वालों की खुलेगी किस्मत

Bhopal Metro
भोपाल

टि्वशा केस: गिरिबाला सिंह से पूछताछ जारी, जांच अधिकारियों पर भड़का समर्थ

Twisha Sharma Death Case:
भोपाल

एमपी में 10 से खुलेंगे स्कूल, केवी में 22 जून से लगेंगी क्लासेस

CBSE schools in MP to reopen from the 10th
भोपाल

‘किसान कुंडी खटखटाते रहे, स्लॉट का दरवाजा ही नहीं खुला’ एमपी में बीजेपी के पूर्व मंत्री ने सरकार को घेरा

Former BJP Minister Ajay Vishnoi corners the government over wheat procurement
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.