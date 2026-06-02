‘किसान कुंडी खटखटाते रहे, स्लॉट का दरवाजा ही नहीं खुला’ एमपी में बीजेपी के पूर्व मंत्री ने सरकार को घेरा

Ajay Vishnoi- एमपी में जहां राज्य सरकार रिकॉर्ड गेहूं खरीदी का दावा कर रही है वहीं सत्ताधारी पार्टी के ही नेता इसपर सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता व जबलपुर के विधायक अजय विश्नोई ने गेहूं खरीदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि किसान कुंडी खटखटाते रहे और स्लॉट का दरवाजा ही नहीं खुला। विश्नोई ने यह बात सोशल मीडिया पर कही। भाजपा विधायक ने जबलपुर पत्रिका में प्रकाशित एक खबर को साझा करते हुए ये बातें कहीं।