ट्विशा केस: तनकर तेज चलती रहीं गिरिबाला सिंह, पीछे भागती रही पुलिस और अधिकारी

Giribala Singh- ट्विशा शर्मा मौत मामले में घिरीं पूर्व जज गिरिबाला सिंह व बेटे समर्थ सिंह की सीबीआई की रिमांड आज खत्म हो रहा है। दोनों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसके लिए गिरिबाला सिंह व समर्थ सिंह को लेकर सीबीआई अधिकारी भोपाल कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले सोमवार को ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की हकीकत जानने सीबीआई ने क्राइम सीन रीक्रिएशन भी किया। सभी गवाहों और आरोपियों के बयानों का परीक्षण किया। क्राइम सीन रीक्रिएशन के लिए गिरिबाला सिंह को सीबीआई जब घर लेकर आई तो वे काफी तेज चाल से चलती दिखीं। सीबीआई और सुरक्षाकर्मी गिरिबाला सिंह के पीछे-पीछे भागते दिखे।