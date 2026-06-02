जिस कंपनी में जॉब करती थी ट्विशा, वहां समर्थ सिंह ने इन्वेस्ट किए थे लाखों रुपए

Twisha Sharma Death Case:मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले (Twisha Sharma Death Case) में सोमवार को गिरिबाला सिंह और समर्थ ने अपराध स्थल पर सीन 12 मई की रात के सीन को रिक्रिएट किया। अब मंगलवार 2 जून को गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की CBI रिमांड खत्म होने वाली है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। इसी बीच CBI की जांच में एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा की प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी दो चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। यह जानकारी इस पूरे मामले के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस नई जानकारी सें कई नए सवाल खड़े हो गए है। बताया जा रहा है कि मौत से पहले ट्विशा जिस कंपनी में काम कर रही थी, वह भी अब CBI की जांच के दायरे में आ चुकी है।