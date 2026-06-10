उज्जैन में होगा सड़कों का चौड़ीकरण, बनेंगे ‘नए पुल’ और ‘घाट’, 17 प्रस्तावों को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सिंहस्थ 2028 के भव्य और दिव्य के लिए बेहतर रोड नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, शिप्रा घाटों के निर्माण, पुण्य स्नान के लिए जल की पर्याप्त उपलब्धता तथा श्रद्धालुओं के ठहरने और आवागमन की सुगम व्यवस्था तय समय-सीमा में पूरी की जाए। उन्होंने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग तथा आपदा प्रबंधन और चिकित्सा सुविधाओं के लिए माइक्रो प्लानिंग करने के भी निर्देश दिए। बैठक में समिति ने 491.66 करोड़ रुपए के 17 नए विकास कार्यों को मंजूरी दी। बैठक में उज्जैन से मेला अधिकारी आशीष सिंह, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह व अन्य अधिकारी शामिल हुए।