पति की मौत के बाद पत्नी ने दी जान, MP के Mental Health Experts बोले- सच्चा प्रेम नहीं है ये

Mental Health Alert MP: मध्य प्रदेश के रीवा से हाल ही में पति की मौत की खबर सुनने के कुछ मिनट बाद ही पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया। इस खबर को पढ़ने सुनने वाले लोग इसे 'सच्चे प्यार' की कहानियों में शामिल कर देते हैं। भारतीय समाज के विभिन्न संस्कृति स्वरूप में ऐसी अनगिनत कहानियां मिल जाती हैं, जो मरते दम तक एक दूजे की कसमें निभाते हुए एक साथ दुनिया को अलविदा कहने वाले प्रेमी जोड़ों या विवाहित जोड़ों की हैं। ये कहानियां बड़े-छोटे पर्दों पर नजर भी नजर आ जाती हैं। लेकिन इनके पीछे का सच बहुत ही कड़वा है। दरअसल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि ऐसी घटनाओं को सच्चा प्यार कहकर मानसिक स्थिति को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। वे कहते हैं ऐसे घटनाक्रमों को मनोविज्ञान में "acute grief reaction" या "bereavement-related crisis" के रूप में देखा जाता है। आप भी जानें क्या है ये मानसिक स्थिति।