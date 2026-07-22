‘मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगी’ कहकर उज्जैन पहुंची युवती, युवक के साथ हुआ बड़ा खेल

नानाखेड़ा पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि युवती और उसका एक साथी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का मानना है, यह कोई इकलौती वारदात नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लैकमेलिंग और फिरौती वसूलने वाला संगठित नेटवर्क हो सकता है। इस मामले में पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने लोकेश शर्मा निवासी पंवासा, राजपाल सिंह राठौड़ निवासी जहांगीरपुर, पंकज बमोरिया निवासी अंतीपुरा, यशवंत देवड़ा निवासी तिरुपति धाम, आर्यन राठौर निवासी तिरुपति धाम, लखन सिंह पंवार निवासी पिपलिया डाबी, इदरीश पटेल निवासी नरवर, इमरान पटेल निवासी बदरखा, जयसिंह चौहान निवासी बदरखा तथा आयुष जाटवा निवासी भैरूनाला को गिरफ्तार किया है। जबकि दीपक राजपूत निवासी पंवासा और अंजली ठाकुर निवासी सिहोर फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं।