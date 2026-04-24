‘मुझे बचा लो मां..’ कॉल के कुछ मिनट बाद हो गई अनहोनी, 8 महीने की गर्भवती है पत्नी

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर में नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव पंथपिपलई में बीते दिन रात 2.30 बजे युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला। परिवार का आरोप है, उसकी ससुराल वालों ने हत्या की है। युवक ने रात 2 बजे अपनी मां को फोन कर कहा था कि मुझे बचा लो… और कुछ ही देर बाद परिवार वाले उसकी तलाश में निकले तो लाश सड़क किनारे पत्थरों के ढेर के पास मिली। सुबह उसकी मौत की खबर से मामला गरमा गया। परिवार सहित आक्रोशित ग्रामीण नानाखेड़ा थाने पहुंचे और घेराव कर चक्काजाम किया।