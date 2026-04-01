शिप्रा तट पर पूजन-आरती कर जल संरक्षण का दिया संदेश

कार्यक्रम संयोजक पूनम दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इस प्रकार के आयोजन लोगों को जागरूक करने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन का आधार है और इसके संरक्षण के बिना भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की अजीता परमार ने शिप्रा नदी के संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वहीं नगर विकास समिति अध्यक्ष प्रियंका जोशी ने जल संकट की गंभीरता को समझते हुए लोगों से जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की।