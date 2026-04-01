500 श्रद्धालुओं ने बसों से की पंचक्रोशी यात्रा

इस एक दिवसीय यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। बसों में सफर कर रहे यात्रियों के लिए नाश्ता और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई थी, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने बताया कि संगठन का यह प्रयास खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो उम्र या स्वास्थ्य कारणों से लंबी पैदल यात्रा नहीं कर सकते। इस प्रकार की व्यवस्था उन्हें भी धार्मिक आस्था से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहीं, जिससे श्रद्धालु पूरी तरह संतुष्ट नजर आए।