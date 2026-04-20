फीकी पड़ी अक्षय तृतीया, सोने-चांदी के दामों ने बदला खरीदारी का ट्रेंड, जानें रेट

सर्राफा बाजार के जानकार कैलाश कौशिक के मुताबिक, पिछले वर्ष जहां सोना करीब 90 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 95 हजार रुपए प्रति किलो के आसपास थी, वहीं 2026 में सोना 1.54 लाख और चांदी 2.49 लाख रुपए तक पहुंच गई है। बीच में चांदी का भाव 4.20 लाख रुपए प्रति किलो तक भी पहुंचा, हालांकि बाद में इसमें कुछ स्थिरता आई। इस तेज बढ़ोतरी ने आम ग्राहकों को खरीदारी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है।