विधायक प्रीतम लोधी के बिगड़े बोल, SDOP को दी खुली चुनौती, बोले- क्या तेरे डैडी की है करैरा?

विधायक लोधी ने आगे कहा कि, 'पहले मैं कुछ नहीं बोल रहा था, पर अब बोल रहा हूं। मेरा बेटा रोज करैरा जाएगा और वहां से चुनाव भी लड़ेगा। कानून हमको भी आता है और कितने मामलों में पुलिस इस तरह से कार्रवाई करती है, जैसे मेरे बेटे के मामले में कर रही है। उन्होंने आगे कांग्रस पर हमला बोलते हुए कहा- 'कुछ कांग्रेसियों ने मिलकर मामले को जबरन का तुल दे दिया है और एसडीओपी उनके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। मुझको सब पता है पैसा लेकर एसडीओपी काम करते हैं, जिन मामलों में पैसा नहीं मिलता, वहां कोई जांच करने नहीं जाते। बाकी जहां पैसा बनता है, वहां कार्रवाई करने की नौटंकी करते हैं। इन जैसे अधिकारियों की औकात मै अच्छी तरह से जानता हूं।'