MP में MLA के बेटे की थार का कहर! 5 लोगों को मारी टक्कर, बोला- ‘हटे क्यों नहीं?’

जानकारी के अनुसार दतिया जिले के ग्राम संहेड़ा निवासी संजय परिहार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 16 अप्रेल की सुबह करीब 7:30 बजे वह आशीष परिहार और अंशुल परिहार के साथ बाइक से मजदूरी के लिए थनरा गांव जा रहे थे। उनके आगे सीता वर्मा और पूजा सोनी पैदल चल रही थीं। इसी दौरान थाने के सामने पीछे से आई काले रंग की थार रॉक्स कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर पैदल चल रही दोनों महिलाओं को भी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद सभी पांचों लोग सडक़ पर गिरकर घायल हो गए। संजय, आशीष और अंशुल को हाथ-पैर और सिर में चोटें आई हैं। वहीं सीता वर्मा और पूजा सोनी को कमर, कंधे और सिर में चोट लगी हैं।