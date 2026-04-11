फिल्म धुरंधर फेम सारा अर्जुन पहुंची महाकाल मंदिर, मां के जन्मदिन पर लिया बाबा का आशीर्वाद

Sara Arjun Reach Mahakal Temple : हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म धुरंधर से खासा सुर्खियों में आईं अभिनेत्री सारा अर्जुन शनिवार तड़के मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में स्थिति महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचीं। यहां वो भस्म आरती में शामिल हुईं। साथ ही, नंदी हाल में बैठकर महाकाल के दर्शन - पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। अभिनेत्री सारा अर्जुन अपनी मां के जन्मदिन पर अपनी माता सान्या अर्जुन और पिता राज अर्जुन के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंची हैं।